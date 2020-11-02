"Зубренок" принимает участников республиканского конкурса "Юные таланты Беларуси"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" с 31 октября по 8 ноября принимает участников республиканского конкурса "Юные таланты Беларуси", а также ребят, желающих активно провести осенние каникулы. Об этом БЕЛТА сообщили в центре.

"5 ноября в "Зубренке" пройдет республиканский конкурс "Юные таланты Беларуси" по направлению "Хореография". К участию приглашены победители областных, районных, городских конкурсов, смотров и фестивалей. В качестве жюри выступят ведущие специалисты Беларуси в области хореографического творчества", - рассказали в центре.

На девять дней центр стал площадкой для творчества, отдыха и оздоровления ребят от 6 до 17 лет. Воспитанники участвуют в различных конкурсах и мероприятиях, уличных программах и спортивных соревнованиях. Программой смены предусмотрены интерактивные тренинги, шоу-программы, эстафеты, интеллектуальные и спортивные игры, творческие встречи, мастер-классы, благодаря которым воспитанники смогут снять накопленное за учебное время эмоциональное напряжение, укрепить здоровье и реализовать свой творческий потенциал.

НДЦ "Зубренок" - воспитательно-оздоровительное учреждение образования, основанное в 1969 году. Сегодня центр представляет собой современный комплекс европейского типа с развитой инфраструктурой. Воспитательная система НДЦ "Зубренок" совмещает опыт детского оздоровительного лагеря, учреждения дополнительного образования и общеобразовательного учреждения.-0-