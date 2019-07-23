"Зубренок" в августе планирует принять на оздоровление группу детей из Египта

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в августе планируют принять 46 детей из Египта. Речь об этом шла на встрече министра образования Игоря Карпенко с послом Египта в России и Беларуси (по совместительству) Ихабом Ахмедом Талаатом Насром, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Группа детей из Египта приедет в "Зубренок" на оздоровление по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко. Министр подробно рассказал о программе пребывания в центре, которая будет включать также спортивную и культурно-досуговую деятельность. Дети познакомятся с историей Беларуси, национальными традициями и культурным наследием, достопримечательностями, посетят Минск, Мирский и Несвижский замки, этнокультурный комплекс "Наносы-Новоселье" в Мядельском районе. Ребята побывают в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном технологическом университете.

Во время встречи обсуждались также перспективы сотрудничества в образовании. Игорь Карпенко затронул вопрос подготовки рабочих кадров для экономики Египта. "В Беларуси сохранили систему профессионально-технического образования. Имеется хороший спектр специальностей для развития всех отраслей экономики. На базе учреждений образования созданы ресурсные центры, где ведется подготовка по современным рабочим специальностям, поэтому при содействии белорусской стороны можно было бы открыть ресурсный центр и в Египте, обеспечив его научно-методическим сопровождением и предоставив мастеров для обучения", - отметил министр.-0-