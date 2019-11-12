Звено закупленных в России истребителей Су-30СМ в ближайшие дни прибудет в Беларусь - Равков

12 ноября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Звено закупленных в России истребителей Су-30СМ в ближайшие дни прибудет в Беларусь. Об этом сегодня на семинаре для руководителей республиканских СМИ сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

"По государственному оборонному заказу осуществляется поставка многоцелевых истребителей Су-30СМ. Завтра днем планируется посадка двух истребителей на барановичском аэродроме", - сказал Андрей Равков. Он добавил, что на следующей неделе должна прибыть еще пара истребителей.

Самолеты, которые должны пересечь границу Беларуси завтра, сегодня утром вылетели из аэродрома Курска, по плану у них дозаправка в Омске, потом посадка на подмосковном аэродроме.

В текущем году уже поставлено звено учебно-боевых самолетов Як-130, бронетранспортеры БТР-70МБ1, бронированные машины "Кайман", модернизированные радиорелейные станции, радиостанции, радиоэлектронные ружья "Гроза - Р2" и другие образцы, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают лучшим иностранным аналогам, а в ряде случаев их превосходят. Например, разработанный отечественными предприятиями комплекс средств автоматизации подвижного командного пункта радиотехнической бригады обладает возможностью одновременной обработки информации не менее чем по 1 тыс. воздушных объектов. Данные характеристики превышают возможности всех зарубежных аналогов.

Закуплены и поставлены в войска модернизированные ПТУР 9M113M, предназначенные для поражения бронетанковой техники с динамической защитой, укрепленных огневых точек, неподвижных и подвижных наземных целей и даже низколетящих вертолетов, причем в сложных метеоусловиях и в различное время суток на дальностях до 4 тыс. м. В результате модернизации ракета получила дополнительный кумулятивный заряд, увеличена бронепробиваемость с 250 мм до 375 мм, обеспечено гарантированное преодоление динамической защиты.

Как сообщалось, по контракту с российским предприятием в 2019 году планируется поставка первого звена Су-30СМ. В нем четыре самолета. Контракт заключался в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. В планах приобретение 12 машин.-0-