Звезда мирового дизайна Карим Рашид наградил два проекта белорусского застройщика

Жилой комплекс "Зеленая гавань" и квартал "Пирс" группы компаний "А-100 Девелопмент" стали победителями международной премии Best For Life Design Award-2019 в номинации "Девелопмент и архитектура". Награды лауреатам вручил в Милане в минувшие выходные звезда мирового дизайна Карим Рашид.

Церемония награждения Best For Life Design Award-2019 состоялась 8 ноября в дизайн-отеле Hilton Lake Como. Она стала завершением деловой программы форума, который включал презентации лучших проектов в сфере архитектуры и дизайна, а также авторскую лекцию Карима Рашида об актуальных трендах, дизайне будущего и современном искусстве. Также Карим Рашид стал почетным экспертом Best For Life Design Award-2019, подчеркнув, что коллаборация с компаниями, которые содействуют развитию дизайна, очень важна.

"Хороший дизайн должен стремиться к оригинальности и функциональности, потому что дизайн - это для повседневной жизни. Совместно мы должны искать его язык, эстетику, материалы и параметры, ведь это инструмент, который формирует наше будущее и культуру. Именно так мы меняем мир", - отметил дизайнер.

Проекты "А-100 Девелопмент" стали победителями в номинации "Девелопмент и архитектура" сразу в двух категориях. "Зеленая гавань" получила награду как "Малоэтажный жилой комплекс в едином архитектурном исполнении", квартал "Пирс" был отмечен за "Дизайн зоны отдыха, детской и спортивной площадки".

"Дизайн это не просто упорядочение пространства. Он может стать важной частью маркетинговой стратегии бизнеса, так как внешний вид и функциональность имеют решающее значение для брендинга, - комментирует директор по маркетингу "А-100 Девелопмент" Александра Воронецкая. - Мы создаем квартальную застройку с продуманной инфраструктурой и благоустройством. Это разнообразная, современную, красивая среда для взрослых и детей, где люди живут настоящей жизнью, которая им действительно нравится. И мы рады оценке международного жюри, рады стать лауреатами такого конкурса и получить награду из рук одного из главных новаторов мира".

