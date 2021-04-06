"Звездную пару" выберут в БГУ 8 апреля

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шоу-конкурс "Звездная пара - 2021" состоится 8 апреля в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Состязание развернется между восемью студенческими парами, представляющими общежития БГУ №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11. В финальном поединке участникам предстоит пройти четыре конкурсных испытания.

"Первым станет дефиле звездных пар в вечерних нарядах. Свои творческие таланты юноши и девушки раскроют в песенных и танцевальных номерах и театральных постановках. Кроме того, студенты выступят в роли дизайнеров. Каждая пара презентует оригинальный стилизованный костюм, в котором отразит свое видение звездной пары. Накануне финала все дуэты подготовили видеовизитки, интервью, а также фотоссесию "Общее дело", - рассказали в пресс-службе.

Победителей шоу-конкурса наградят дипломами и памятными призами. Организатор конкурса - Студенческий городок БГУ.-0-