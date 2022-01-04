"Звездный поход" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа стартует 25 января в БГПУ

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 26 по 28 января с целью гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в период зимних каникул в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка состоится интернациональный 57-й "Звездный поход" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Этот проект реализуется в вузе с 1966 года. Об этом БЕЛТА сообщили в БГПУ.

Планируется, что 10 отрядов (более 300 студентов и преподавателей) посетят Борисовский, Дзержинский, Крупский, Мядельский, Слуцкий и Столбцовский районы Минской области, Ивацевичский район Брестской области, Лидский и Новогрудский районы Гродненской области, Светлогорский район Гомельской области.

Во время похода студенты и преподаватели встретятся с ветеранами войны и труда, проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны, в учреждениях образования проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы, тренинги и спортивные соревнования, выступят с концертными программами для учащихся и жителей регионов.

Вместе со студентами БГПУ в походе примут участие студенты из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Торжественный митинг, посвященный старту проекта, планируется провести 25 января у памятника студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны (во внутреннем дворике БГПУ).-0-