Звонок на линию психосоциальной помощи для одиноких пожилых будет бесплатным

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста с этой недели запустило многоканальную телефонную линию "201" для одиноких пожилых людей. Об этом сообщила генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко во время круглого стола "Об оказании дополнительной поддержки одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам" в пресс-центре БЕЛТА.

"С понедельника в тестовом режиме начала работать наша телефонная линия психосоциальной поддержки по номеру 201. Заканчиваются переговоры с мобильными операторами А1 и life:) о том, чтобы для абонентов звонок был бесплатным. Это возможность людям, которые находятся в самоизоляции, выговориться. Особенно, когда люди одинокие и не имеют активных социальных контактов, они испытывают еще большую потребность поговорить. Наши консультанты их выслушают, ответят на все вопросы, если надо, успокоят", - сказала Ольга Мычко.

Также по звонку может быть предоставлена полезная информация: контактные номера телефонов ТЦСОН и амбулаторно-поликлинических учреждений. Ведь для некоторых людей важно не прочитать эти номера где-то на сайте или в листовке, а услышать от живого человека, подчеркнула Ольга Мычко. Когда кто-то спокойным голосом разъясняет порядок действий, дает справочную информацию, это имеет дополнительный психотерапевтический эффект.

"Для волонтеров, которые по образованию психологи, это проще. Но и им нужна дополнительная подготовка для работы именно с категорией пожилых, с учетом особенностей профилактики паники. У нас уже есть 12 человек, которые прошли тренинги по психосоциальной поддержке по стандарту Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. И планируем еще дополнительно пригласить таких волонтеров и доучить их", - добавила генеральный секретарь БОКК.

В течение недели линия "201" будет работать в тестовом режиме. Планируется, что за это время звонки со всех мобильных операторов станут бесплатными. Время работы "Доброго телефона" - по будням с 9.00 до 18.00.-0-

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