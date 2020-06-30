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30 июня 2020, 09:19

Звуки "Полонеза" и надежность "Тора" - выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" посвящен белорусской армии

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий выпуск мультимедийного проекта "З гонарам у сэрцы" посвящен национальной безопасности в военной сфере, сообщает БЕЛТА.

Беларусь в соответствии со своей военной доктриной не рассматривает ни одно из государств в качестве противника. Чтобы врагов у страны не было и впредь, реализуется миролюбивая многовекторная внешняя политика. Одновременно уделяется приоритетное внимание вопросам военной безопасности, строительству и развитию Вооруженных Сил. Ведь армия - важнейший фактор сдерживания попыток разговора со страной с позиции силы.

Выпуск "Вооруженные Силы: уметь Родину защищать" рассказывает про основные этапы военного строительства, новые подразделения и технику, реагирование на современные вызовы, словом, о создании армии суверенного независимого государства.

Как сообщалось, проект Белорусского телеграфного агентства "З гонарам у сэрцы", посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах, стартовал 16 июня.

За годы независимости наша страна прошла огромный путь развития, результаты этого процесса может ощутить каждый белорус. После развала Советского Союза мы смогли не только сохранить страну, но и приумножить ее экономический потенциал, обеспечить каждому гражданину необходимый набор социальных гарантий, укрепить национальную безопасность. Голос Беларуси слышен на авторитетных международных площадках во многом благодаря мирным инициативам руководства страны.

Каждый выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" рассказывает о достижениях в развитии определенной сферы - от высоких технологий и национальной безопасности до медицины и национальной культуры.

При подготовке выпусков используются архивная информация, подшивки газет, фотографии и видео, репортажи наших корреспондентов и инфографики.

Первые два лонгрида были посвящены динамичному развитию отечественной промышленности и сельского хозяйства.-0-

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