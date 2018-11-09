10-летний мальчик открыл матч БАТЭ с "Челси"

Для того, чтобы стать "Юным арбитром KIA" и вынести мяч на игру Лиги Европы, Глебу Вдовину пришлось несколько лет доказывать свою преданность футболу. Когда заниматься спортом ему запретили врачи, он учился играть по учебникам, когда нельзя было выходить на улицу, тренировался в квартире. Его история оказалась такой вдохновляющей, что из 500 заявок от мальчиков и девочек со всей Беларуси организаторы выбрали именно его. За тем, как юный спортсмен выносит мяч на игру БАТЭ с "Челси", с трибун "Борисов-Арены" наблюдали больше 13 000 человек.

Весь прошлый год Глеб Вдовин провел в поездках между домом и больницей. Мальчик перенес тяжелую болезнь и до сих пор не завершил курс химиотерапии. Скрасить мрачные во всех смыслах будни помогло новое увлечение - футбол. Глеб часами изучал биографии известных игроков и теорию игры. А потом, несмотря на запрет врачей и сильные боли в ногах, стал самостоятельно тренироваться… прямо в квартире. Уже этой весной он смог выйти на дворовой стадион, за какие-то полгода он стал лучшим вратарем в районе. Следующее чудо случилось осенью: KIA Motors в Беларуси пригласила мальчика открыть матч Лиги Европы на "Борисов-Арене".

- Конкурс "Юный арбитр KIA" помогает детям выносить мяч на самые знаковые футбольные матчи. Мы получили больше полутысячи писем от мальчиков и девочек со всех уголков Беларуси, желающих открыть матч БАТЭ с "Челси", - рассказывает Ольга Сикорская, начальник отдела маркетинга KIA в Беларуси и организатор проекта. - Выбор было сделать непросто, все дети достойны осуществления мечты. Вместе с футболистом Александром Глебом и тренером ФК БАТЭ Алексеем Багой мы решили, что первым "Юным арбитром KIA" в Беларуси станет 10-летний мальчик из Жодино.

В день матча Глеб Вдовин не спал с 6 утра. Ему предстояло не просто открыть матч Лиги Европы, но и вывести на поле футболистов БАТЭ и "Челси". В Минск английский клуб приехал в своем звездном составе: чемпионы мира Оливье Жиру и Нголо Канте, бронзовый призер Эден Азар. На стадион в Борисов юного арбитра доставили на автомобиле KIA за час до начала игры. Нужно было пройти инструктаж от представителя УЕФА - мяч держать уверенно и не забывать улыбаться - а также пообщаться с журналистами.

Ровно в 20.51 двери на поле открылись и Глеб оказался на стадионе. За тем, как он выносит мяч и выводит спортсменов на поле, с трибун наблюдали больше 13 000 человек - все билеты на "Борисов-Арену" были распроданы.

Раздался свисток арбитра - и игра началась. А Глеб отправился на трибуну, чтобы вместе с мамой и папой следить за матчем. Болел он, конечно же, за любимый борисовский клуб. Он считает, что игра получилось красивой и захватывающей, но самым ярким моментом для Глеба, конечно же, стал выход на поле.

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