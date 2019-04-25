12-летний фигурист из России впервые исполнил прыжок в пять оборотов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фигурист Максим Белявский выполнил пятерной прыжок в ходе тренировки. Видео исполнения элемента размещено на странице спортсмена в Instagram, сообщает ТАСС.

12-летний фигурист исполнил тулуп в пять оборотов на лонже - страховочном приспособлении, облегчающем процесс освоения новых элементов.

Максим Белявский занимается в школе ЦСКА под руководством тренера Сергея Давыдова.

Пятерной прыжок ранее не исполнялся на соревнованиях ни одним фигуристом. В настоящий момент Международный союз конькобежцев (ISU) еще не разработал критериев для оценки прыжков в пять оборотов.-0-