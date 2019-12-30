23 декабря завершился третий розыгрыш ежегодного школьного турнира по мини-футболу Stalitsa Futsal School Cup

В этом году участие в турнире приняли 24 средние школы Минска. Команды были разделены на 4 группы и сыграли друг с другом по круговой системе. Победители групп вышли в финал четырех, где разыграли титул. Победа покорилась средней школе №141.

Все участники соревнований получили спортивный инвентарь, который был предоставлен ассоциацией "Белорусская федерация футбола". Команды, которые вышли в финал, дополнительно получили ценные призы и подарки от мини-футбольного клуба "Столица". Команда-победитель была награждена денежным сертификатом на приобретение электронного оборудования.

Проект является уникальным в своем роде. Он организован совместными усилиями частного мини-футбольного клуба "Столица" и Комитетом по образованию Мингорисполкома, ассоциацией "Белорусская федерация футбола". Генеральным партнером соревнований выступает ведущая софтверная IT-компания Беларуси "Софтклуб".

Организаторы не преследуют коммерческой выгоды. Основная цель – развитие массового спорта, популяризация мини-футбола, оздоровление подрастающего поколения. Еще одна важная задача – работа с детьми, которые находятся в социально опасном положении.

Проект успешно существует уже третий год. Организаторы надеются, что в следующем розыгрыше его удастся сделать республиканским.

Полуфиналы:

Средняя школа №15 2–2 Средняя школа №97 (по пенальти 2–1)

Гимназия №50 4–7 Средняя школа №141

Финал:

Средняя школа №141 8–2 Средняя школа №15

Информационный партнер турнира – Белорусское телеграфное агентство.