Абдул-Азиз Курди выиграл золото молодежного ЧМ по стрельбе

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Абдул-Азиз Курди выиграл золото молодежного чемпионата мира по стрельбе. Турнир проходит в Лиме (Перу), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Специализирующийся на стрельбе из пистолета подопечный Юлии Басинской не знал равных в упражнении ПП-3 (стрельба из пневматического пистолета на дистанции 10 м). Его итоговый результат - 236,8 очка.
Второе место вслед за белорусом занял испанец Мартин Фрейе-Торнейро - 235,5 очка. Бронзу выиграл Эдуард Баумайстер из Германии - 215,4 очка.
За награды чемпионата мира среди молодежи спорят более 150 стрелков из 60 стран. Завершатся состязания в Лиме 10 октября.-0-