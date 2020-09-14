Абдулай Диалло признан лучшим игроком 23-го тура футбольного чемпионата Беларуси

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абдулай Диалло из брестского "Динамо" признан лучшим игроком 23-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победной гостевой встрече с минским "Динамо" 24-летний сенегальский нападающий брестчан оформил хет-трик и помог своей команде выиграть со счетом 4:2.

Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляют солигорский "Шахтер" и борисовский БАТЭ, набравшие по 46 очков в 23 проведенных матчах. На пять баллов отстает гродненский "Неман".

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

18 сентября

"Смолевичи" - "Рух", "Неман" - "Минск";

19 сентября

"Витебск" - "Белшина", "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ", "Городея" - "Торпедо-БелАЗ";

20 сентября

"Слуцк" - БАТЭ, "Ислочь" - "Динамо" (Минск), "Славия" - "Шахтер".-0-