АБФФ определилась с датой очередной конференции футбольной федерации

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком ассоциации "Белорусская федерация футбола" утвердил дату проведения очередной конференции АБФФ - она пройдет 24 марта в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На заседании исполкома футбольной федерации также был утвержден регламент 31-го чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, в котором появилось несколько нововведений. В частности, в новом сезоне на поле у каждой команды одновременно должны находиться не менее шести белорусов, один из которых должен быть не старше 1999 года рождения. В каждом матче командам теперь разрешено проводить по пять замен, причем одна из них предусмотрена именно для молодых игроков. Кроме того, были утверждены регламентные приложения для Кубка Беларуси, Суперкубка, Кубка регионов, национальных чемпионатов в первой и второй лигах, а также соревнований среди женских команд.

Новый футбольный сезон в Беларуси откроется 2 марта матчем за Суперкубок, в котором чемпион страны солигорский "Шахтер" встретится с обладателем Кубка борисовским БАТЭ. Эта игра состоится на стадионе ФК "Минск". Ее победитель получит Br15 тыс., проигравший - Br7 тыс. Эти средства должны быть направлены на поощрение тренеров, которые работают с детско-юношескими командами, входящими в структуру клубов. На заседании исполкома АБФФ была принята за основу концепция "Развитие футбола в Республике Беларусь на 2020-2028 годы".-0-