АБФФ сообщила об инциденте с арбитрами после матча БАТЭ - "Шахтер"

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матча футболистов борисовского БАТЭ и солигорского "Шахтера" 14 июня произошел инцидент с официальными лицами встречи, информирует официальный сайт ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает БЕЛТА.

В сообщении пресс-службы АБФФ говорится, что после игры автомобиль, в котором из Борисова ехали судьи и инспектор матча, был заблокирован другой машиной. Затем неизвестные лица потребовали судей и инспектора выйти из автомобиля и стали угрожать и оскорблять их, высказывая недовольство судейством матча БАТЭ и "Шахтера", после чего скрылись.

В связи с этим АБФФ заявляет, что подобные действия категорически неприемлемы. В целях защиты официальных лиц ассоциация предпримет все необходимые действия в рамках законодательства Республики Беларусь. Все материалы по произошедшему инциденту, в том числе данные видеорегистратора и регистрационный номер транспортного средства злоумышленников, будут переданы в компетентные органы.

Встреча 13-го тура чемпионата Беларуси между БАТЭ и "Шахтером" на поле "Борисов-Арены" завершилась вничью - 2:2. Причиной недовольства борисовчан стал второй гол "Шахтера", который, по их мнению, был забит после нарушения правил.

После 13 туров футболисты БАТЭ продолжают лидировать, набрав 27 очков, "Шахтер" идет вторым, отставая на два балла.

Матчи следующего тура пройдут 19-21 июня.-0-