АБФФ возмущена намерением клубов не отпустить футболистов в национальную сборную

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" крайне возмущена намерением некоторых клубов не отпустить своих игроков на учебно-тренировочный сбор национальной команды. Об этом говорится в официальном заявлении АБФФ, размещенном сегодня на ее официальном сайте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заявлении футбольной федерации, в частности, подчеркивается, что "АБФФ всегда внимательно относилась к просьбам ведущих клубов, касающихся календаря национальных соревнований, с учетом имиджа белорусского футбола на международной арене. Сейчас национальной сборной впервые за долгое время выпал реальный шанс побороться за место в финальной части чемпионата Европы, и мы крайне возмущены данной попыткой срыва заранее запланированного учебно-тренировочного сбора и международных товарищеских матчей".

Сегодняшнее заявление АБФФ сделала в связи с публикациями белорусских спортивных порталов о том, что некоторые клубы не отпустят своих игроков на товарищеские матчи сборной Беларуси с командами Узбекистана (23 февраля в Дубае) и Болгарии (26 февраля в Софии). В частности, назывались брестское "Динамо", борисовский БАТЭ и солигорский "Шахтер".

АБФФ отмечает, что еще в начале декабря 2019 года было объявлено о проведении спаррингов национальной сборной в феврале 2020 года. После этого руководство федерации футбола провело все необходимые консультации с руководителями ведущих клубов. Во время этих диалогов клубам разъяснялась важность проведения учебно-тренировочного сбора с 19 по 27 февраля 2020 года, а также выступления национальной команды в двух спаррингах в свете мартовских матчей плей-офф Лиги наций за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020. По итогам бесед клубы выразили понимание ситуации и обозначили готовность к сотрудничеству.

В заявлении также напоминается, что в соответствии с регламентом АБФФ по статусу и трансферам футболистов "футбольные клубы (школы) обязаны по вызовам АБФФ направлять футболистов в сборные команды Беларуси для участия в учебно-тренировочных мероприятиях по подготовке к соревнованиям, а также в международных матчах на основании утвержденного бюро исполкома АБФФ календарного плана подготовки и выступлений сборных команд. АБФФ может принять решение об установлении более длительного периода освобождения футболистов в сборные команды Беларуси".-0-