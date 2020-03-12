АБФФ всегда будет жестко наказывать причастных к договорным матчам - Базанов

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" всегда стоит на страже честной игры и чистой спортивной борьбы, заявил сегодня председатель АБФФ Владимир Базанов на отчетной конференции этой организации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Базанов подчеркнул, что АБФФ совместно с правоохранительными органами и впредь будет пресекать любые попытки организации договорных матчей и самым строгим образом наказывать нечистоплотных участников футбольного процесса.

Председатель АБФФ напомнил: недавно дисциплинарный комитет футбольной федерации наказал нескольких игроков и футбольные клубы, которые были причастны к "странным" играм. В частности, два человека стали персонами нон грата в белорусском футболе.

Владимир Базанов также отметил, что вскоре в Минске пройдет суд над теми, кто был замешан в договорных матчах. После завершения суда АБФФ также примет жесткие решения в отношении нечистых на руку лиц.-0-

Белорусским футболистам по силам пробиться в финальную стадию чемпионата Европы - Базанов Глава АБФФ Владимир Базанов считает, что подопечные Михаила Мархеля уже через несколько недель смогут порадовать белорусских болельщиков первым выходом в топ-турнир.