Аблай Мбенг стал лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий минского "Динамо" Аблай Мбенг признан лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом победном поединке с речицким "Спутником" (5:0) 29-летний сенегальский форвард провел на поле 66 минут и оформил хет-трик, а также сделал одну результативную передачу. В нынешнем первенстве Аблай Мбенг забил 7 мячей и вместе с Максимом Скавышем из борисовского БАТЭ делит 4-5-е места в бомбардирской гонке. Лидирует Дембо Дарбо ("Шахтер"), который 11 раз поражал ворота соперников, по 8 раз отличались Дмитрий Комаровский ("Ислочь") и Андрей Соловей ("Гомель").

Турнирную таблицу уверенно возглавляет солигорский "Шахтер", одержавший виктории во всех 12 проведенных встречах - 36 очков. На второй позиции БАТЭ, у которого 29 баллов, третьим идет брестский "Рух", набравший 24 очка, на один бал отстают минские динамовцы. Внизу таблицы речицкий "Спутник" - 4 очка, на один балл больше у "Сморгони".

В следующем туре встречаются:

17 июня

"Минск" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Славия" (Мозырь);

18 июня

"Слуцк" - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Брест) - "Сморгонь";

19 июня

"Витебск" - "Рух" (Брест), "Гомель" - "Ислочь" (Минский район), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Спутник" (Речица), "Динамо" (Минск) - БАТЭ (Борисов).-0-