Аделина Сабитова стала 44-й в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Осрблье, победила шведка Элизабет Хогберг

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Аделина Сабитова заняла 44-е место в гонке преследования на 10 км пятого этапа Кубка IBU, завершившегося в Осрблье (Словакия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Аделина Сабитова, допустив 5 промахов по ходу 10 км дистанции, финишировала спустя 5 мин. 13,9 сек. после победительницы, Элизабет Хогберг из Швеции (итоговое время 28 мин. 35,5 сек и 1 промах). Серебряная награда досталась Анастасии Поршневой из России (отставание +18,0 сек. и 2 промаха). Немка Франциска Хильдебранд заняла третье место - +25,7 сек. (1 промах).
Пятый этап Кубка IBU должен был состояться в польском городе Душники-Здруй, однако из-за теплой погоды состязания перенесли в Словакию. Пятый этап Кубка IBU примет словенская Поклюка 20-26 января.-0-