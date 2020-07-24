"Адреналин накрывал меня" - Вадим Куцый о первом профессиональном бое

Смешанные единоборства стремительно набирают популярность в мире. Многие парни и девушки мечтают драться в американской организации UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), где выступают такие бойцы, как Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Камару Усман, Франсис Нганну и многие другие. Среди первых чемпионов UFC есть и представитель Беларуси Андрей Орловский, начавший свою карьеру в самбо у известного тренера Антона Новика. Корреспондент БЕЛТА побеседовал с одним из самых перспективных белорусских спортсменов в ММА (смешанных единоборствах) Вадимом Куцым о том, как стать бойцом, обрести популярность и насколько реально ворваться в топы зарубежных организаций.

- В мире ежедневно растет число занимающихся смешанными единоборствами. Насколько ММА популярны в Беларуси?

- Вид спорта развивается, сейчас у нас в стране он пользуется огромной популярностью. Атлеты из других дисциплин в своем большинстве, добившись каких-то высот, хотят себя попробовать в "клетке". Приходят заниматься и новички. Сейчас время ММА. Эпоха бокса, одного из самых популярных видов спорта, уходит. Зрители хотят видеть яркое шоу. Правила смешанных единоборств позволяют дать яркую картину поединка. Это сборка лучшего из мира единоборств: эффектные броски, ударная техника рук и ног, удушающие и болевые приемы. Разрешено добивание соперника, который упал в нокдаун. В боксе же дают 10 секунд на восстановление, зачастую это приводит к большим травмам. Да и если пройтись по улице и спросить у прохожих, знают ли они кого-нибудь из бойцов, как минимум назовут Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Многие смотрят UFC. Вряд ли кто-то знает хотя бы пару боксеров - действующие атлеты ММА, наоборот, на слуху. Этот вид спорта усиленно популяризируется. Более того, в мире активно эти трансляции покупаются.

- Как вы относитесь к "треш-току" (высказывания в адрес соперника, чаще оскорбительные, призванные вывести оппонента из равновесия. - Прим. БЕЛТА)?

- Положительно. Правда, сам не использую. Мне не близко и не понятно, когда это переходит какие-то рамки. Например, в ход идут личные оскорбления. Я не испытываю от этого определенного задора, а делать что-то из-под палки не хочу. Либо хорошо, либо никак. Но если треш-ток уместный и грамотный, с иронией, подколами, тогда это выглядит интересно и привлекает внимание. Все является частью шоу, призванной вызывать интерес к себе. Кстати, некоторые бойцы таким образом получают более выгодные поединки для себя.

- Допустима ли агрессия в восьмиугольнике? У вас сложился образ хорошего парня.

- Кто-то злой, кто-то добрый. Это, я сказал бы, врожденное. Можно на публику потолкать кого-то для резонанса, но это все не то. Кстати, в смешанных единоборствах любят образ плохого парня. На добрых вещах особо не пропиаришься. Для меня же это спорт. Мне некомфортно играть какую-то роль, хочу оставаться собой. Но со мной не согласятся организаторы, зрители, которые идут на бои за ярким зрелищем. Есть ребята, которые приходят на поединки, а менеджеры им говорят, что нужно сделать и как себя вести. У меня, к счастью, такого нет.

- Вам не кажется, что из-за возросшей популярности смешанных единоборств в восьмиугольник очень часто попадают случайные люди, не имеющие должной подготовки, из-за чего случаются травмы?

- Такая проблема существует, но это побочный эффект популярности. Смешанные единоборства набрали обороты, и от этого многие хотят попробовать свои силы в октагоне (восьмиугольнике, где проходят поединки ММА. - Прим. БЕЛТА). Люди видят шоу, съемки и до конца не осознают, что к этому надо быть готовым. Нужно пройти карьеру любительского спорта, выступать на чемпионатах и Кубках страны по смежным видам: рукопашному бою, боевому самбо, борьбе, боксу и так далее. А прыгнув сразу в "клетку", рискуешь получить серьезную травму и, как правило, у человека отпадает желание заниматься единоборствами в дальнейшем. Мое мнение такое: не нужно проходиться по верхам, все должно быть планомерно и постепенно. Такие примеры есть и в моей жизни. Рано или поздно человек понимает, что наш спорт требует огромной подготовки и, чтобы стать условным Макгрегором, нужно провести сотни, а то и тысячи часов в зале. Начинать же лучше всего с любительского уровня, там можно научиться понимать свой организм, переносить тяжелые тренировки и не сдаваться.

- Какой вид спорта подходит лучше всего, чтобы потом перейти в ММА?

- Я сам мастер спорта по вольной борьбе, грэпплингу, любительской версии смешанных единоборств и МСМК по панкратиону. По сути, без борьбы делать в ММА нечего. Придя в эту сферу, сразу понял, что при такой высокой конкуренции мне надо получать опыт в любительских видах спорта. Порой поединки там проходили тяжелее, чем в моей профессиональной карьере. Например, если сейчас я дерусь не чаще трех раз в год, то на любительском уровне приходилось проводить по четыре поединка за день. Опять-таки это научило меня собранности. Всем новичкам я советую начинать карьеру в грэпплинге. Здесь нет ударной техники и не надо выходить под удары-молотки. Можно научиться многим приемам и приобрести опыт, чувство соперника. Если спортсмен планирует выступать профессионально, то без любительских состязаний никак не обойдешься. Желательно это делать в менее травмоопасных видах, без вреда для здоровья. Кстати, 26 июля пройдет турнир по грэпплингу ADCC "Жара", где помимо индивидуального зачета будут проведены командные поединки в формате "три на три". Особенность в том, что общий вес команды не должен превышать 250 кг. Мне кажется это интересным. Некоторые мои знакомые будут в нем участвовать, возможно, свои силы попробую и я. Пока состязаний нет, чтобы не терять соревновательную практику, нужно поддерживать себя в тонусе. На таких турнирах вырабатывается тактическое мышление. Учитывая, что ты до последнего не знаешь, против кого будешь бороться. Это умная борьба, не просто сила. Для ребят, которые начинают свою карьеру, - отличная возможность проявить себя, для тех, кто давно в спорте, - новый опыт. В любом случае лучше использовать все возможности и выступать, нежели лежать на диване.

- В вашем активе 14 профессиональных боев, из них только одно досадное поражение. Вы помните свой дебют?

- Конечно! На самом деле у меня на один бой больше. Дебют мой состоялся в 2013 году в Гомеле на турнире "Битва над Сожем" и проходил в формате два раунда по три минуты с возможностью экстра-раунда. Поэтому он не занесен в официальную статистику. Чтобы попасть в мировой рейтинг, формат должен быть три раунда по пять минут. Сейчас вносят и такие противостояния, но я не буду этого делать. Что касается эмоций, было крайне сложно, до сих пор помню. Такое не забывается: адреналин вперемешку со страхом... Очень некомфортно. Зато, когда побеждаешь, непередаваемые ощущения. Вообще одни из первых противостояний самые сложные. Весогонки даются тяжело, недостаток опыта. Все приходит со временем.

- В 2017 году, одержав викторию в Минске, вы пожертвовали призовые деньги в социально-педагогический центр с приютом Первомайского района. Это было эмоциональное решение или планировалось заранее?

- Заранее. Я даже выходил под песню "Ангел веры", которая создавала наиболее подходящую атмосферу для этого. Долгое время, когда я занимался борьбой, тренировался на улице напротив этого приюта: где-то кроссы бегали, выполняли упражнения для функциональной выносливости. Я видел детей и понимал, что более свободен в своей жизни, чем они. Долгое время эмоции копились во мне, а когда получилось помочь, решил, не раздумывая, сделать детям приятное. Я объявил об этом сразу после боя, потому что хотел привлечь к благотворительности как можно больше людей. Мне приятно осознавать, что могу подарить детям внимание и как-то помочь. По возможности стараюсь делать мир добрее.

- Насколько возможно зарабатывать боями?

- Это возможно, но крайне сложно. Для этого должно пройти много времени, нужно сделать себе имя, набить профессиональный рекорд. Я не знаю ни одного белорусского спортсмена, выступающего в смешанных единоборствах, который живет только на гонорары от поединков. Как правило, все где-то работают. На данный момент я располагаюсь на 218-м месте в мировом рейтинге. Он постоянно обновляется. Мой лучший результат - 181-я позиция. Сложности в том, что я выступаю в двух категориях: 77 кг и 84 кг. Однако, проводя титульные бои, можно довольно быстро подняться в рейтинге.

- Индустрия смешанных единоборств развита в Беларуси?

- Я много где был и могу сказать, что по уровню организации турниров мы находимся недалеко от наших западных коллег, где-то даже и лучше. Стремиться, конечно, есть к чему, но нет колоссального разрыва. В Европе, например, не особо уделяют внимание настройкам света, звукового сопровождения, внешнего вида арены. Они зациклены на съемке. У них приоритет - действие в клетке и их качественная видеотрансляция. Думаю, через некоторое время мы займем достаточно высокие места в мире по проведению состязаний.

- В последнее время популярны такие шоу, как поединок известного бойца-тяжеловеса Александра Емельяненко и тяжелоатлета Михаила Кокляева, где у последнего не было шансов в противостоянии. Сегодня Александр проведет схватку против средневеса Магомеда Исмаилова. Разве такие шоу-бои не вредят спорту?

- Это все популяризирует наш спорт. Привлекает внимание общественности, способствует притоку людей к занятиям физическими упражнениями. Молодежь хочет быть похожа на своих сильных кумиров и идет в зал. Мне такие противостояния типа Кокляев - Емельяненко не по душе. А вот во втором поединке, наоборот, есть интрига. Представьте, что будет, если Магомед пошлет Александра в нокаут, а такое не исключено. Это апсет!

- Ваш идеал карьеры, к чему стремитесь?

- Хотелось бы попасть в UFC, где выступает известный белорус Андрей Орловский. Он настоящий титан ММА, который дерется в супертяжелом весе, там каждый удар может стать решающим. Андрей единственный из белорусов, кто смог завоевать пояс этой престижной организации. Хочется еще увидеть в Абсолютном бойцовском чемпионате наших парней, пусть и не в титульных поединках. К этому стремлюсь и я. Из-за ситуации с коронавирусом пока у меня затянувшееся межсезонье. Возможность выступать в Беларуси есть, но драться со своими соотечественниками я не хочу. Работать и стремиться к своей мечте - вот мой девиз.

Александр ЖИБУЛЬ,

БЕЛТА.-0-