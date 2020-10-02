Афинский марафон - 2020 отменен

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Афинский марафон, который должен был состояться 7-8 ноября отменен из-за коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте состязаний, сообщает БЕЛТА.

Оргкомитет турнира сделал заявление: на протяжении трех последних месяцев он прилагал значительные усилия вместе с органами здравоохранения Греции, чтобы проработать все возможные варианты организовать событие. Рассматривалось тестирование всех участников перед забегом, сокращение числа атлетов и отмена забегов на более короткие дистанции. Этого для проведения марафона оказалось недостаточно при нынешней эпидситуации. Таким образом, вместо обычных соревнований будет проведен виртуальный забег.

Афинский классический марафон впервые состоялся в 1972 году.

Ранее из-за коронавируса были отменены Римский, Бостонский, Дублинский, Берлинский, Нью-Йоркский, Чикагский, Мадридский и Парижский марафоны.-0-