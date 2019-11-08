"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью на старте 2-го круга чемпионата России

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты грозненского "Ахмата" и "Урала" из Екатеринбурга сыграли вничью в стартовом матче второго круга чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшняя встреча в Грозном прошла в напряженной борьбе, но зрители так и не увидели забитых мячей - 0:0. Белорусский защитник уральцев Денис Поляков провел на поле весь матч. После этого поединка "Урал" набрал 19 очков и поднялся на 6-е место, у "Ахмата" стало 15 баллов и он занимает 13-ю позицию среди 16 клубов премьер-лиги.

Еще 3 встречи 16-го тура российского первенства пройдут 9 ноября: "Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва), "Ростов" - "Тамбов", "Спартак" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара).

Лидер турнира питерский "Зенит" свой матч 16-го тура проведет 10 ноября в Туле против местного "Арсенала". В этот же день московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграет в гостях у "Сочи". "Краснодар" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе встретится в Москве с футболистами "Локомотива", "Оренбург", за который играют белорусские голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков, примет у себя дома гостей из "Уфы".

Положение в группе лидеров чемпионата России после первого круга: "Зенит" - 33 очка, "Локомотив" - 30, "Ростов" - 30, "Краснодар" - 29, ЦСКА - 27.

Бомбардирскую гонку возглавляют Александр Соболев ("Крылья Советов") и Эльдор Шомуродов ("Ростов"), забившие по 10 мячей.-0-