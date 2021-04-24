"Ахмат" не удержал победу над "Уралом" в матче российского чемпионата

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты грозненского "Ахмата" не удержали победу над "Уралом" в стартовом матче 27-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Екатеринбурге гости играли активнее и на 11-й минуте Лечи Садулаев вывел "Ахмат" вперед. После перерыва картина игры резко изменилась, хозяева полностью захватили инициативу, имели много возможностей для взятия ворот, но реализовали лишь одну - на 58-й минуте счет сравнял польский полузащитник "Урала" Рафал Аугустыняк - 1:1.

Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе сыграет сегодня в Саранске с аутсайдером премьер-лиги "Тамбовом", в котором выступает белорусский полузащитник Дмитрий Герман. Лидер турнира "Зенит" примет в Санкт-Петербурге волгоградский "Ротор" с белорусскими полузащитниками Иваном Маевским и Владимиром Медведем. Московское "Динамо" на своей арене будет соперничать с "Химками".

Завтра "Краснодар" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграет в Казани с местным "Рубином". Футболисты "Ростова" с белорусским защитником Александром Павловцом в составе на своем поле встретятся с тульским "Арсеналом", за который играют белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко. В столичном дерби московский "Спартак" будет соперничать с ЦСКА с белорусским форвардом Ильей Шкуриным в составе.

Турнирную таблицу российского чемпионата возглавляет "Зенит", у которого 55 очков, "Локомотив" набрал 49 баллов, в активе "Спартака" 47 очков, у ЦСКА, "Динамо" и "Рубина" по 46 зачетных баллов. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, у "Ротора" 18 баллов, "Уфа" набрала 20 очков, "Арсенал" имеет 23 очка.

Лидером бомбардирской гонки является зенитовец Сердар Азмун, забивший 16 мячей.-0-