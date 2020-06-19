"Ахмат" победил "Крылья Советов" в матче футбольного чемпионата России

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самарские "Крылья Советов" потерпели поражение в первом поединке после возобновления футбольного чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней игре с грозненским "Ахматом" самарцы открыли счет на 6-й минуте, но после перерыва пропустили четыре мяча, уступив с результатом 2:4. "Крылья Советов" опустились на последнее место, а "Ахмат" поднялся выше.

Фото ПФК "Крылья Советов"

Также сегодня "Сочи" на своей арене встретится с "Ростовом".

Центральным поединком этого тура станет матч московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко и лидера турнира "Зенита" из Санкт-Петербурга. Игра состоится 20 июня на московской "ВЭБ-Арене". В составе хозяев на поле может появиться белорусский форвард Илья Шкурин, проведший за ЦСКА два матча. Также в субботу тульский "Арсенал" с белорусами Максимом Володько, Юрием Ковалевым и Валерием Громыко в составе примет на своем поле московский "Спартак". В Екатеринбурге местный "Урал", за который выступают белорусские защитники Денис Поляков и Николай Золотов, сыграет с казанским "Рубином".

Завершится 23-й тур 21 июня. Московский "Локомотив" у себя дома примет футболистов "Оренбурга", в котором играют белорусский голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков. "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится на своем поле с московским "Динамо", а "Уфа" примет гостей из "Тамбова".

Турнирное положение после 22 туров: "Зенит" - 50 очков, "Локомотив" - 41, "Краснодар" - 41, "Ростов" - 38, ЦСКА - 36, "Динамо" - 30, "Арсенал" - 28, "Спартак" - 28, "Уфа" - 27, "Урал" - 25, "Тамбов" - 25, "Сочи" - 24, "Оренбург" - 23, "Рубин" - 23, "Ахмат" - 23, "Крылья Советов" - 22.-0-