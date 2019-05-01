"Аякс" победил "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты амстердамского "Аякса" выиграли у лондонского "Тоттенхэма" 1:0 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало встречи на поле лондонского "Хотспур Стэдиум" гости провели словно дома и на 15-й минуте Донни ван де Бек поразил ворота "Тоттенхэма". До перерыва футболисты "Аякса" имели еще несколько хороших возможностей добиться успеха, но не реализовали их. Во второй половине игры лондонцы имели преимущество, однако так и не смогли отыграться и результат не изменился. Ответный поединок за выход в финал главного континентального турнира состоится 8 мая в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене".

В среду, 1 мая футболисты испанской "Барселоны" на поле своего "Камп Ноу" встретятся с английским "Ливерпулем". Их ответная встреча пройдет на ливерпульском "Энфилде".

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 1 июня на поле мадридского стадиона "Метрополитано".-0-