"Аякс", "Славия" и "Брюгге" вышли в групповой этап Лиги чемпионов

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ответных поединков раунда плей-офф определились все 32 участника группового этапа футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Последними путевки в группы главного континентального турнира завоевали голландский "Аякс" (Амстердам) чешская "Славия" (Прага) и бельгийский "Брюгге".
До этого в групповой этап ЛЧ пробились греческий "Олимпиакос" (Пирей), сербская "Црвена Звезда" (Белград) и хорватское "Динамо" (Загреб).
Без квалификации в гпупповом раунде Лиги чемпионов сыграют: английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" (Лондон), "Челси" (Лондон), испанские "Атлетико" (Мадрид), "Барселона", "Валенсия", "Реал" (Мадрид), итальянские "Ювентус" (Турин), "Интер" (Милан), "Наполи", "Аталанта" (Бергамо), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Байер" (Леверкузен), "Лейпциг", французские "Пари Сен-Жермен", "Лион", "Лилль", российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), австрийский "Зальцбург", бельгийский "Генк", португальская "Бенфика" (Лиссабон), украинский "Шахтер" (Донецк), турецкий "Галатасарай" (Стамбул).
Жеребьевка групповой стадии чемпионской Лиги пройдет 29 августа в Монако. Днем позже, 30 августа станут известны составы групп Лиги Европы.-0-