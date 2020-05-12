Акция "Ночь музеев" в НОК Беларуси пройдет в новом формате

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция в музее НОК Беларуси пройдет в новом формате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. "Национальный олимпийский комитет Беларуси в текущем году к этой дате представит новый, интерактивный формат праздника. Олимпийский музей на официальных страницах в соцсетях до 24 мая будет представлять один ценный предмет из экспозиции и рассказывать историю человека или события, связанного с ним", - сказали в пресс-службе.

Акция "Ночь музеев" впервые прошла в Берлине в 1997 году и получила поддержку во многих других крупных городах Европы. Как правило, 18 мая музеи работают всю ночь. Два года назад к акции присоединился НОК Беларуси. К примеру, в 2019-м на "Ночь музеев" в штаб-квартиру олимпийского комитета пришли именитые белорусские спортсмены, чемпионы и призеры Игр, более полутора сотен посетителей увидели уникальные экспонаты.-0-