"Аль-Айн" вышел в финал клубного ЧМ по футболу, одолев "Ривер Плейт"

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Айн" стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом полуфинальном матче, состоявшемся в Аль-Айне, хозяева неожиданно одолели обладателя Кубка Либертадорес аргентинский "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса. После основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья - 2:2, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне "Аль-Айна" - 5:4.
Его соперник по решающему поединку определится 19 декабря после второго полуфинала, в котором победитель двух последних турниров мадридский "Реал" встретится с японским клубом "Касима Антлерс". Финальный матч состоится 22 декабря в Абу-Даби. В этот же день неудачники полуфинальных баталий поспорят за 3-е место.
Сегодня в игре за пятую итоговую позицию тунисский "Эсперанс" одолел в серии послематчевых пенальти мексиканскую "Гвадалахару". Основное время завершилось вничью 1:1, а 11-метровые удары лучше исполнили представители африканского континента - 6:5.-0-
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