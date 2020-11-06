Албанский клуб "Влазния" стал соперником футболисток "Минска" в квалификации ЛЧ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Албанский клуб "Влазния" стал соперником футболисток "Минска" во втором квалификационном раунде женской Лиги чемпионов. Таков результат жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок за выход в 1/16 финала пройдет 18 или 19 ноября в албанском Шкодере.

В первом отборочном раунде минчанки разгромили на своей арене латвийский клуб РФШ из Риги с результатом 3:0. Голы забили Ксения Кубичная, Любовь Шматко и Генриэтта Акаба. Чемпионки Албании также дома одолели в серии послематчевых пенальти турецкий клуб "ALG-Спор" - 3:2 (игровое время - 3:3).-0-