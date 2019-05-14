Александр Андриевский назначен главным тренером ХК "Динамо-Минск"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Александр Андриевский назначен главным тренером хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе минской команды.

За карьеру игрока Александр Андриевский много сезонов подряд был лидером и капитаном национальной сборной Беларуси, девять сезонов провел в минском "Динамо". В его послужном списке также клубы США, Финляндии, Италии, Германии и России. Он первым из белорусов выступил в клубе НХЛ "Чикаго".

Тренерскую работу Александр Андриевский начал также в динамовском в клубе в сезоне-2006/2007, возглавлял молодежную сборную Беларуси и ХК "Гомель". В сезоне-2008/2009 после отставки Глена Хэнлона возглавил минское "Динамо". Под его началом "зубры" выиграли Кубок Шпенглера в 2009 году. В КХЛ он также возглавлял "Адмирал" из Владивостока, а в прошлом сезоне тренировал "Сибирь".

"В списке кандидатов на пост наставника "Динамо" значилось около десяти человек. Из свободных в настоящий момент белорусских тренеров наибольшим опытом работы в КХЛ обладает как раз Александр Андриевский. Он дважды выводил в плей-офф "Адмирал", а в прошедшем сезоне существенно улучшил игру "Сибири", которая, несмотря на провальный старт, далее боролась за попадание в восьмерку сильнейших. К тому же Андриевский уже состоявшийся тренер и хорошо знает специфику нашего хоккея. С ним клуб связывает надежды на качественный прогресс в игре и, конечно же, выход в плей-офф", - рассказал генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков.

В ближайшее время совместно с руководством Александр Андриевский сформирует свой тренерский штаб.-0-