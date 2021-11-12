Александр Андриевский покинул пост главного тренера "Адмирала"

Александр Андриевский. Фото ХК "Адмирал"
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Александр Андриевский покинул пост главного тренера владивостокского "Адмирала". Такая информация содержится на официальном сайте клуба КХЛ, сообщает БЕЛТА.
"Александр Андриевский по собственному желанию покинул пост главного тренера ХК "Адмирал". Благодарим Александра Леонидовича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности наставника приморской команды назначен Олег Горбенко.-0-