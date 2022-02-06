6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на Олимпийских играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион мира в этой дисциплине Большунов убежал в отрыв от основной группы еще в первой половине гонки, и по ее ходу только наращивал преимущество. В итоге 30-километровую дистанцию (15 км классическим стилем + 15 км коньковым ходом) россиянин преодолел за 1 час 16 мин и 10 сек., опередив ближайшего конкурента более чем на минуту. Это олимпийское золото стало для многократного призера Игр-2018 Большунова первым в карьере. Серебряную медаль завоевал еще один представитель России Денис Спицов, бронзовую медаль выиграл финн Ииво Нисканен, уступивший победителю ровно две минуты.

Следующие комплекты наград в лыжных гонках будут разыграны 8 января - во вторник и женщины, и мужчины выйдут на старт соревнований в спринте.-0-