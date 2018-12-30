30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Глеб готов продолжить карьеру футболиста. Об этом игрок заявил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Сыграю ли я с "Арсеналом" - это двоякий вопрос. У меня закончился контракт, и тут нужно с клубом разговаривать, чтобы желание обеих сторон совпадало. Я еще не принял решение, оставаться ли в БАТЭ. Но могу заверить, что продолжу карьеру", - сказал Александр Глеб.
Чемпион Беларуси борисовский БАТЭ начнет подготовку к следующему сезону в январе, а первый официальный матч проведет 14 февраля на своем поле с лондонским "Арсеналом" в 1/16 Лиги Европы.-0-
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