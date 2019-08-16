Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 августа 2019, Пт
+20°C
Малооблачно EUR 2.2714
USD 2.047
RUB 3.1033
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко подчеркивает важность культуры земледелия и стратегии в организации уборочной
Президент
Лукашенко поручил разработать программу по обеспечению полной переработки древесных ресурсов
Президент
Белорусские аграрии намолотили более 5,7 млн т зерна
Экономика
"Как гора с плеч: мы выиграли 100 тысяч!" Молодая семья сходила в магазин, чтобы... не брать кредит!
Общество
К новому учебному году подготовлены и отпечатаны 48 школьных изданий
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Почетные грамоты МЧС Армении вручены трем жителям Гомельской области
14:54 Регионы
В деревне под Слуцком лиса пыталась напасть на женщину
14:36 Происшествия
В Калинковичском районе водитель легковушки отвлекся на енотовидную собаку и вылетел в кювет
14:19 Происшествия
Гомельская область и регионы Армении заинтересованы в развитии сотрудничества в инновационной сфере
14:18 Регионы
В России еще один самолет столкнулся со стаей птиц
14:18 В мире
Лондонский fashion-ритейл проявил интерес к продукции СП "Милавица"
14:14 Экономика
Островок детства и дружбы: юбилейные торжества проходят в "Зубренке"
14:13 Общество
Региональную программу обновления школьных стадионов разработают в Гомельской области
14:05 Регионы
Александр Глеб может дебютировать за "Ислочь" в матче 18-го тура чемпионата Беларуси против "Немана" в Гродно
13:59 Спорт
Легковушка сбила женщину на трассе Р58
13:53 Происшествия
Белорус Андрей Валюк победил в рапиде на этапе КМ по шашкам в Эстонии
13:49 Спорт
Лукашенко ознакомился с социально-экономическим развитием Стародорожского района и Минской области
13:47 Президент
В Беларуси за 25 лет танцам на коляске обучились около 12 тыс. человек
13:26 Общество
Перевозивший через границу 20 кг наркотиков россиянин приговорен к 12 годам колонии
13:20 Происшествия
Доллар и российский рубль подорожали на торгах 16 августа, евро подешевел
13:15 Экономика
В Гродно торговец на рынке встречал покупателей голышом
13:02 Происшествия
Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС будет запущен не позже 1 января 2025 года
12:59 Экономика
Глюкоза сменила имидж и преобразилась
12:46 Калейдоскоп
ГУВД Мингорисполкома празднует 75-летие
12:42 Регионы
В Солигорском районе пропали отец с шестилетней дочерью
12:39 Происшествия
Все новости
Темы
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Александр Глеб может дебютировать за "Ислочь" в матче 18-го тура чемпионата Беларуси против "Немана" в Гродно

Спорт 16.08.2019 | 13:59
Александр Глеб во время тренировки "Ислочи" накануне поединка в Гродно. Фото ФК "Ислочь"
Александр Глеб во время тренировки "Ислочи" накануне поединка в Гродно. Фото ФК "Ислочь"
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Новости темы Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Другие темы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня стартуют матчи 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно местный "Неман" примет "Ислочь", состав которой недавно пополнил известный белорусский полузащитник Александр Глеб. Гродненские футболисты не выигрывали в трех предыдущих встречах, а их соперники столько же не проигрывают.

В другом сегодняшнем поединке столичный "Энергетик-БГУ" сыграет на своем поле с "Гомелем". Эти команды являются соседями по турнирной таблице - минчане находятся на 13-й позиции, имея 14 очков, у гомельчан на один балл меньше и 14-е место.

Еще два матча состоятся 17 августа: "Славия" (Мозырь) - "Дняпро" (Могилев), "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). 18 августа минское "Динамо" сыграет в гостях у "Городеи". В этот же день в Бресте должен был состояться поединок главных фаворитов турнира - местного "Динамо" и БАТЭ, но в связи с участием борисовчан в квалификации Лиги Европы, игра была перенесена на 25 августа. Футболисты "Слуцка" 19 августа примут солигорский "Шахтер".

Турнирную таблицу возглавляет брестское "Динамо", у которого 42 очка (17 матчей), у БАТЭ на два балла меньше и игра в запасе, третьим идет "Шахтер", набравший 34 очка в 15 матчах.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
футбол, чемпионат Беларуси
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2714 BYN 2.267 BYN 2.272 BYN
USD
2.047 BYN 2.045 BYN 2.047 BYN
RUB
3.1033 BYN 3.095 BYN 3.104 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко подчеркивает важность культуры земледелия и стратегии в организации уборочной
Все видео

Фотоновости

МВД проводит мониторинг сельхозпредприятий во время уборочной кампании
Все фото

Инфографика

Леса Беларуси Лес - одно из самых значимых природных богатств Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время рабочей поездки "Это вопиющая бесхозяйственность и преступление" - Лукашенко пообещал жесткие меры за массовый падеж скота
Лукашенко ознакомился с социально-экономическим развитием Стародорожского района и Минской области
Лукашенко: "Зубренок" стал настоящим символом детской дипломатии
Политика
Лидия Ермошина Избирательная кампания в Беларуси проходит в политически стабильных условиях - Ермошина
Беларусь и Великобритания обладают большим потенциалом для развития сотрудничества - Румас
Выступления кандидатов в депутаты по радио и телевидению начнутся с 20 октября
Экономика
Фото из архива Белорусские аграрии намолотили более 5,7 млн т зерна
Лондонский fashion-ритейл проявил интерес к продукции СП "Милавица"
Доллар и российский рубль подорожали на торгах 16 августа, евро подешевел
Происшествия
Фото из архива Проживающий в Минске гражданин Казахстана похищал деньги с карт-счетов в других странах
В деревне под Слуцком лиса пыталась напасть на женщину
В Калинковичском районе водитель легковушки отвлекся на енотовидную собаку и вылетел в кювет
Общество
Фото из архива Колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ с 19 августа будет работать круглосуточно по номеру 140
Островок детства и дружбы: юбилейные торжества проходят в "Зубренке"
В Беларуси за 25 лет танцам на коляске обучились около 12 тыс. человек
Регионы
Мемориальный комплекс "Партизанская криничка". Фото "Гомельскай праўды" Встреча поколений состоится 17 августа у "Партизанской кринички" под Гомелем
Почетные грамоты МЧС Армении вручены трем жителям Гомельской области
Гомельская область и регионы Армении заинтересованы в развитии сотрудничества в инновационной сфере
Технологии
Фото ifmo.ru Белорус Геннадий Короткевич в шестой раз победил на Google Code Jam
В США девочка-подросток вошла в Twitter при помощи умного холодильника
Дата-центр A1 получил третий сертификат соответствия - ISO 27001
Культура
Ксения Галецкая. Фото из архива Ксения Галецкая подала заявку на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2019"
Пенсионерка из Полоцкого района создала более тысячи текстильных кукол
Мастера кисти из семи стран примут участие в пленэре "Образ Родины в изобразительном искусстве"
В мире
Фото New York Post В США произошла стрельба возле университета, есть жертвы
В России еще один самолет столкнулся со стаей птиц
Умер народный артист РФ композитор Роман Леденев
Калейдоскоп
Фото из архива Три Спаса: традиции, приметы
Глюкоза сменила имидж и преобразилась
Парень "выбросил" подаренный BMW, потому что хотел Jaguar
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Лидия Ермошина 14 августа Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси
Газета 7 дней
Леонид БРИЧ: «Время требует действий»
Полеты искренней души
EMIN: главная ценность – зрители
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Страницы белорусского спорта
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия