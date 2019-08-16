Александр Глеб может дебютировать за "Ислочь" в матче 18-го тура чемпионата Беларуси против "Немана" в Гродно

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня стартуют матчи 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно местный "Неман" примет "Ислочь", состав которой недавно пополнил известный белорусский полузащитник Александр Глеб. Гродненские футболисты не выигрывали в трех предыдущих встречах, а их соперники столько же не проигрывают.

В другом сегодняшнем поединке столичный "Энергетик-БГУ" сыграет на своем поле с "Гомелем". Эти команды являются соседями по турнирной таблице - минчане находятся на 13-й позиции, имея 14 очков, у гомельчан на один балл меньше и 14-е место.

Еще два матча состоятся 17 августа: "Славия" (Мозырь) - "Дняпро" (Могилев), "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). 18 августа минское "Динамо" сыграет в гостях у "Городеи". В этот же день в Бресте должен был состояться поединок главных фаворитов турнира - местного "Динамо" и БАТЭ, но в связи с участием борисовчан в квалификации Лиги Европы, игра была перенесена на 25 августа. Футболисты "Слуцка" 19 августа примут солигорский "Шахтер".

Турнирную таблицу возглавляет брестское "Динамо", у которого 42 очка (17 матчей), у БАТЭ на два балла меньше и игра в запасе, третьим идет "Шахтер", набравший 34 очка в 15 матчах.-0-