Александр Глеб объявил о завершении игровой карьеры

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футболист Александр Глеб решил завершить игровую карьеру. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске после презентации документального фильма "Наш HLEB", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Минске прошел предпоказ фильма о легенде белорусского футбола Александре Глебе "Больше года я живу этим проектом, - рассказала автор фильма, корреспондент АТН Анна Эйсмонт. - Съемки проходили в Штутгарте, Мюнхене, Лондоне, отснято много интервью со звездами мирового футбола, которые работали с Александром Глебом".

Александр Глеб родился 1 мая 1981 года, футболом начал заниматься в СДЮШОР минского "Динамо". С 1999 года играл в борисовским БАТЭ, откуда в 2000 году перешел в клуб немецкой бундеслиги "Штутгарт". В 2005 году Глеб подписал контракт с лондонским "Арсеналом", а через 3 года перебрался в "Барселону", с которой стал чемпионом и обладателем Кубка Испании. В 2009 году в составе "Барсы" Александр Глеб выиграл главный клубный турнир Старого Света - Лигу чемпионов.

Кроме того, он выступал в английском "Бирмингем Сити", немецком "Вольфсбурге", турецких "Генчлербирлиги" (Анкара) и "Коньяспоре", а также российских "Крыльях Советов" (Самара). В прошлом сезоне Александр Глеб играл в "Ислочи" (Минский район).

В составе национальной сборной Беларуси Александр Глеб провел 80 матчей, забив 6 мячей.-0-