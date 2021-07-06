Александр Глеб подписал контракт с клубом из Бахрейна

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футболист Александр Глеб решил возобновить игровую карьеру, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В новом сезоне 40-летний полузащитник будет выступать в клубе "Халидия" из Бахрейна. Эта команда была создана в 2020 году и в прошлом сезоне выиграла турнир во второй лиге национального первенства, завоевав право выступать в элитном дивизионе. В нем играют десять команд. В прошлом сезоне чемпионом Бахрейна стал клуб "Аль-Хидд" из города Мухаррак.

Александр Глеб начал свою профессиональную карьеру в борисовском БАТЭ, а потом выступал в немецких клубах "Штутгарт" и "Вольфсбург", английских "Арсенале" из Лондона и "Бирмингеме", испанской "Барселоне", турецких "Коньяспоре" и "Генчлербирлиги", российских "Крыльях Советов" из Самары. Его последней командой была "Ислочь" из Минского района, в которой он играл в 2019 году. В составе национальной сборной Беларуси Александр Глеб провел 80 матчей, забив 6 мячей.-0-