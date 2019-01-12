Александр Глеб продолжит карьеру в БАТЭ

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Глеб подписал новое трудовое соглашение с ФК БАТЭ. Такая информация размещена на сайте футбольного клуба, сообщает БЕЛТА.
Для него это будет уже 21-й сезон в профессиональной карьере, стартовавшей в 1999 году в рядах борисовчан. Позже Александр Глеб играл в том числе за немецкий "Штутгарт", английский "Арсенал", испанскую "Барселону", завоевывал топ-трофеи.
В минувшем году провел в рядах БАТЭ 27 встреч, благодаря чему стал лидером Клуба Сергея Алейникова - белорусским игроком с наибольшим количеством официальных поединков на высшем уровне.
В активе игрока в форме БАТЭ - 119 матчей (8 голов + 18 результативных передач) и шесть чемпионств.
В сезоне-2019 Александр Глеб планирует носить майку с 13-м номером.-0-
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