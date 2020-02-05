Александр Глеб проведет жеребьевку "Финала четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете Беларуси сегодня состоится официальная церемония жеребьевки решающего этапа Лиги чемпионов по мини-футболу - "Финала четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Жеребьевку проведет известный белорусский футболист Александр Глеб, выступавший за борисовский БАТЭ, лондонский "Арсенал", "Барселону" и другие именитые клубы. В конце апреля на площадке "Минск-Арены" сыграют два клуба из России: московский КПРФ и "Тюмень", а также два представителя Испании - "Барселона" и "Мурсия". Полуфинальные матчи пройдут 24 апреля, встреча за 3-е место и решающий поединок за главный трофей Лиги чемпионов состоятся 26 апреля. В прошлом сезоне победителем этого турнира стал португальский "Спортинг" из Лиссабона, обыгравший в финале казахстанский "Кайрат" из Алматы, третье место заняла "Барселона".

Минск стал первым городом в истории, который принимает 3 подряд этапа Лиги чемпионов по мини-футболу. В прошлом году на площадке дворца спорта "Уручье" успешно прошли групповые этапы основного и элитного раундов с участием минской "Столицы". Эти турниры получили высокую оценку УЕФА, после чего белорусской столице было предоставлено право стать хозяином решающей стадии "Финала четырех". Нынешний "Финал четырех" впервые пройдет не в стране одного из его участников.-0-