Александр Глеб расстался с БАТЭ

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 38-летний полузащитник БАТЭ Александр Глеб покинул ряды борисовской команды, сообщает корреспондент БЕЛТА. Действие контракта было прекращено по обоюдному соглашению сторон.
Напомним, именно в БАТЭ Глеб начинал свою профессиональную карьеру, а затем несколько раз возвращался в стан "желто-синих" после выступлений в зарубежных клубах.
В общей сумме в составе борисовчан Александр Глеб, являющийся шестикратным чемпионом Беларуси, провел 124 матча, забил 8 мячей и отдал 18 голевых передач.
Отметим, что перед началом нынешнего сезона Глеб заявлял, что этот год станет последним в его карьере.-0-
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