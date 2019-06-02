Александр Глеб расстался с БАТЭ

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 38-летний полузащитник БАТЭ Александр Глеб покинул ряды борисовской команды, сообщает корреспондент БЕЛТА. Действие контракта было прекращено по обоюдному соглашению сторон.

Напомним, именно в БАТЭ Глеб начинал свою профессиональную карьеру, а затем несколько раз возвращался в стан "желто-синих" после выступлений в зарубежных клубах.

В общей сумме в составе борисовчан Александр Глеб, являющийся шестикратным чемпионом Беларуси, провел 124 матча, забил 8 мячей и отдал 18 голевых передач.

Отметим, что перед началом нынешнего сезона Глеб заявлял, что этот год станет последним в его карьере.-0-