Александр Грабовик завоевал золото чемпионата Беларуси по борьбе

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многократный призер и победитель международных соревнований Александр Грабовик (весовая категория 97 кг) завоевал золотую награду чемпионата Беларуси по греко-римской борьбе, который проходит в Лиде. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации борьбы (БФБ).

В этой же весовой категории серебряная награда досталась Сергею Стародубу, а бронзовые медали завоевали Джавид Гамзатов и Дмитрий Каминский.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Николай Стадуб (87 кг). Серебряную медаль завоевал Радик Кулиев (87 кг), бронзовые - Никита Климович (87 кг) и Кирилл Маскевич (87 кг).

В весовой категории 67 кг первым стал Сослан Дауров. Александр Леончик завоевал серебряную медаль, третье место разделили Никита Баранов и Ярослав Кардаш.

Участие в чемпионате Беларуси по вольной, греко-римской и женской борьбе в Лиде принимают свыше 350 спортсменов. Завершатся состязания 15 января. Соревнования дают старт сезона 2019 года и являются отборочными к чемпионату Европы в Румынии, который пройдет в апреле, а также к II Европейским играм в Минске.

Борьба входит в программу II Европейских игр. В минском Дворце спорта в июне текущего года будет разыграно 18 комплектов медалей.-0-