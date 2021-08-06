Александр Гуштын завершил выступление на Играх в Токио

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын (97 кг) завершил выступление на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Судьба белорусского атлета зависела от исхода полуфинальной встречи между Абдулрашидом Садулаевым и кубинцем Рейнерисом Саласом, который остановил турнирное продвижение белоруса. Их поединок прошел под диктовку российского атлета, который одержал победу 4:0, став финалистом олимпийского турнира по вольной борьбе. -0-