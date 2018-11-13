Александр Якушев введен в Зал хоккейной славы

13 ноября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев официально введен в Зал хоккейной славы. Торжественную церемонию из зала, расположенного в центре канадского Торонто, транслировал телеканал TSN.

"Александр Якушев принимал участие в Суперсерии 1972 года и вместе с другими советскими хоккеистами продемонстрировал потрясающее мастерство", - сказал комиссар НХЛ Гэри Бетмэн, объявляя о введении в Зал славы новых хоккеистов. Он отметил, что игры Суперсерии-72, благодаря в том числе игрокам сборной СССР, дали старт международному развитию НХЛ. В наши дни выставочные игры и матчи регулярного чемпионата лиги проводятся уже в таких странах мира, как Германия, Китай, Финляндия, Швейцария и Швеция.

Александр Якушев почти всю игровую карьеру провел в московском "Спартаке" (1964-1980), в составе которого трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969, 1976), дважды - обладателем Кубка СССР (1970, 1971). Три раза он становился лучшим снайпером чемпионата страны.

Всего провел 568 матчей в чемпионатах СССР, забросив 339 шайб. Последние годы карьеры (1980-1983) выступал за австрийский "Капфенберг".-0-