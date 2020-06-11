Александр Ксенофонтов стал автором самого красивого гола 12-го тура чемпионата Беларуси

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий "Витебска" Александр Ксенофонтов стал автором самого красивого гола 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке минувшего тура витебчане проигрывали лидеру первенства БАТЭ со счетом 0:2, но затем сумели отыграться - 2:2. Самым эффектным стал второй гол, который Александр Ксенофонтов забил на последней минуте второго тайма.

После этой ничьей футболисты "Витебска" набрали 15 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует БАТЭ, у которого 26 очков, вторым идет солигорский "Шахтер", отстающий на два балла. В 13-м туре эти команды встретятся 14 июня на поле "Борисов-Арены".

В остальных матчах предстоящего уикенда сыграют:

12 июня

"Минск" - "Ислочь" (Минский район), "Городея" - "Слуцк";

13 июня

"Неман" (Гродно) - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск) - "Славия" (Мозырь);

14 июня

"Энергетик-БГУ" (Минск) - "Белшина" (Бобруйск), "Рух" (Брест) - "Витебск".-0-