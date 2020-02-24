Александр Кудрявцев завершил игровую карьеру, но остается в баскетболе

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский баскетболист Александр Кудрявцев завершил активную игровую карьеру, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония проводов многолетнего капитана национальной сборной Беларуси и команды "Цмокi-Мiнск" прошла сегодня в столичном Дворце спорта во время матча квалификации ЧМ-2023 между белорусскими и португальскими баскетболистами. За время долгой профессиональной карьеры Кудрявцев стал девятикратным чемпионом Беларуси, четырежды признавался лучшим баскетболистом страны и вошел в Зал славы Единой лиги ВТБ.

Александр Кудрявцев, которому в мае исполнится 40 лет, является воспитанником минской школы баскетбола, а игровую карьеру начал в 1997 году в "Гродно-93". Затем долгое время он выступал за "Цмокi-Мiнск", а также в клубах Польши, Литвы, Словакии, Украины и Турции.

После завершения активной карьеры Александр Кудрявцев продолжает работу в баскетболе: он является менеджером женской национальной сборной Беларуси.-0-