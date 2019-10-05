Александр Ляхович финишировал 40-м в спортивной ходьбе на ЧМ по легкой атлетике

Александр Ляхович. Фото БФЛА
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Александр Ляхович на 40-м месте завершил 20-километровую дистанцию соревнований по спортивной ходьбе на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат Александра Ляховича - 1 ч 44 мин. 25 сек. Равных в данном виде программы не было японцу Тосикадзу Яманиси - 1 ч 26 мин. 34 сек. Россиянин Василий Мизинов, выступающий в нейтральном статусе, стал серебряным призером - 1 ч 26 мин. 49 сек. Бронза у шведа Персеуса Карльстрема - 1 ч 27 мин. 0 сек.