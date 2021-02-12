12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмен из Гродненской области Александр Ляхович выиграл первое золото чемпионата Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях. Турнир стартовал в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Ляхович первенствовал в ходьбе на 10 км, пройдя 50 кругов по манежу за 40 мин. 27,86 сек. Серебро выиграл Владимир Колесник, представляющий Брестскую и Гомельскую области, - 41 мин. 6,93 сек. Бронза досталась спортсмену из Витебской области Анатолию Гомелеву - 41 мин. 10,99 сек.

На аналогичной дистанции у женщин победу праздновала Анастасия Родькина (Могилевская область) - 47 мин. 0,2 сек. Второе место у Анастасии Раровской из Гродненской области - 47 мин. 26,31 сек. Третья позиция в итоговом протоколе у Даны Морозовой из Минской области - 49 мин. 27,1 сек.

В беге на 3000 м с препятствиями у мужчин золото чемпионата Беларуси завоевал Вячеслав Скудный из дружины Могилевской области - 8 мин. 41,41 сек. Второе место занял Дмитрий Иваненко, выступающий за коллективы Гомельской и Могилевской областей, - 8 мин. 43,52 сек. Третье место оставил за собой Владислав Питин из Брестской области - 8 мин. 5,26 сек.

Среди женщин 3-километровую дистанцию с препятствиями первой покорила Татьяна Шабанова из Могилевской области - 10 мин. 9,79 сек. Второе место у бегуньи из Брестской области Татьяны Смирновой - 11 мин. 3,04 сек. Минчанка Анна Кротова выиграла бронзу - 11 мин. 13,24 сек.

Завершили дневную программу первого дня чемпионата Беларуси забеги на 1500 м. У женщин в данном виде первенствовала Екатерина Корнеенко (Могилевская и Минская области) - 4 мин. 24,44 сек. Следом финишировала Илона Иванова (Могилевская область) - 4 мин. 25,11 сек. Третье место у спортсменки из Гродненской области Виктории Кушнир - 4 мин. 25,43 сек.

У мужчин дистанцию в 1500 м быстрее других преодолел Сергей Платонов из сборной Могилевской области - 3 мин. 51,28 сек. Артем Калачев, представляющий Гродненскую область, занял второе место - 3 мин. 52,61 сек. Бронзу выиграл еще один спортсмен из Могилевской области Сергей Карпов - 3 мин. 53,8 сек.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях станет для его участников шансом отобраться в команду, которая выступит на чемпионате Европы в Торуни (Польша).

Призовой фонд чемпионата, учрежденный Белорусской федерацией легкой атлетики, составляет Br35 тыс. Всего в первый день турнира станут известны обладатели 18 комплектов наград. Завершится один из ключевых стартов сезона 13 февраля.-0-