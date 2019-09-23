Экс-форвард минского "Динамо" Александр Матерухин покинул ХК "Могилев"

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратный чемпион Беларуси, двукратный обладатель Кубка страны Александр Матерухин покинул ХК "Могилев", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу команды.

В нынешнем сезоне в форме "львов" нападающий провел восемь матчей, в которых отметился четырьмя (2+2) результативными баллами. Как сообщается на сайте ХК "Могилев", Александру Матерухину поступило более выгодное предложение за пределами Беларуси. Клуб не стал препятствовать желанию хоккеиста продолжить карьеру на новом месте.

Александр Матерухин провел в "Могилеве" предсезонную подготовку, после чего заключил просмотровое соглашение с минским "Динамо". Однако вновь присоединиться к "зубрам" у него не получилось. В результате нападающий подписал контракт с прежней командой, в составе которой провел стартовый отрезок чемпионата Беларуси в экстралиге А.-0-