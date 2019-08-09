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Александр Медведь: надеюсь, мой турнир откроет еще много новых имен

Спорт 09.08.2019 | 18:10

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия 49-го Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя состоялась сегодня в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Эти соревнования имеют богатую историю. В разные годы многие именитые атлеты, такие как Иван Ярыгин, Бувайсар Сайтиев, прошли через эту школу. Хочется верить, что мой турнир откроет еще много новых имен. Всем искрометной борьбы", - сказал Александр Медведь. Также он отметил, что подготовку к следующему, юбилейному турниру он возьмет под личный контроль.

На церемонии открытия также присутствовал заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля.

Завтра, 10 августа, пройдут финальные поединки в весовых категориях 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг и 97 кг у мужчин. За золотые награды престижного старта также поспорят представительницы женской борьбы в категориях 50 кг, 55 кг, 59 кг, 65 кг и 72 кг. Для белорусских атлетов минский турнир является репетицией перед чемпионатом мира, который пройдет 14-22 сентября в Нур-Султане (Казахстан).

Участие в состязаниях на призы Александра Медведя принимают 203 атлета из 14 стран, белорусскую команду представляют более 50 спортсменов. Завершатся состязания 11 августа.

Именные турниры на призы Александра Медведя стали проводиться в Минске с 1970 года. С 1994-го по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при. Рекорд по количеству стран-участниц (47) установлен на 30-м турнире в 2000 году.

Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз (1962, 1963, 1966, 1967, 1969-1971) выигрывал чемпионаты мира. Четырежды белорусскому борцу не было равных в Европе и 9 раз - в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.-0-

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Теги
борьба, вольная борьба, Минск, турнир, церемония
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