Александр Медведь: спорт играет особую роль в сохранении мира

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, семикратный победитель мировых первенств Александр Медведь подписал открытое обращение известных белорусских атлетов к международной и белорусской общественности, отметив особую роль спорта в сохранении мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Уверен, письмо подпишут многие белорусские атлеты. Это обращение важно для будущих поколений наших спортсменов. У многих из них впереди Олимпийские игры в Токио. Я принимал участие в Играх трижды и не устаю повторять: прекрасное событие и зрелище! Каждая Олимпиада уникальна. Во время Игр спортсмены общаются между собой, знакомятся - это все объединяет. Спорт всегда был и должен оставаться вне политики. Все мы хотим мира и дружбы", - рассказал лучший борец-вольник ХХ века.

Как сообщалось, открытое обращение раннее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. Планируется, что письмо в ближайшее время подпишут представители многих национальных команд по видам спорта.

Напомним, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов заявила в ходе рабочего совещания 17 ноября в НОК Беларуси чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по борьбе женской Василиса Марзалюк. Участники совещания согласились с мнением, что если инициатива обратиться в МОК будет исходить от большинства белорусских спортсменов, то ее стоит поддержать.-0-

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