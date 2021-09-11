Александр Медведь: турнир по вольной борьбе поможет подготовиться спортсменам к чемпионату мира

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия 50-го Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя состоялась сегодня в минском спорткомплексе "Чижовка-Арена", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Благодарен Министерству спорта и туризма Беларуси за помощь в организации турнира. В этом году его сроки совпали с Днем города Минска. Участие в состязаниях принимали многие именитые атлеты. В этом году турнир поможет спортсменам подготовиться к чемпионату мира в Норвегии. Приятно, что в Минск приехали сильнейшие атлеты России, Грузии, Ирана и других стран, которые будут сражаться тут", - сказал Александр Медведь перед тем, как объявить юбилейные состязания на свои призы открытыми.

Участников турнира и зрителей приветствовали также министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

За золотые награды престижного старта поспорят спортсмены вольного стиля и представительницы женской борьбы. Участие в состязаниях на призы Александра Медведя принимают около 200 атлетов из 9 стран. Завершатся состязания 12 сентября.

Именные турниры на призы Александра Медведя проводятся в Минске с 1970 года. С 1994-го по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при. Рекорд по количеству стран-участниц (47) установлен на 30-м турнире в 2000 году.

Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз (1962, 1963, 1966, 1967, 1969-1971) выигрывал чемпионаты мира. Четырежды белорусскому борцу не было равных в Европе и 9 раз - в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.-0-